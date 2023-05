Métis PILLANT champion de France de Kata

Métis PILLANT a remporté la médaille de bronze lors des Championnats de France de Kata, qui ont eu lieu les 11 et 12 mars 2023 à Lille. Cette compétition a réuni les meilleurs karatékas français de toutes les catégories d’âge. En tant que membre du Karaté Club Léo de Saint-Gilles-les-Hauts, le jeune athlète s’est de nouveau distingué en remportant le titre de champion de France Kata dans la catégorie des -60 kilos. La ville de Saint-Paul, reconnue comme ville active et sportive ainsi que terre de champions, est fière de féliciter le jeune homme et de l’encourager dans sa carrière sportive. Nous félicitons chaleureusement Métis PILLANT pour sa brillante performance !