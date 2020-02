Métiers et formations par alternance : La Maison Familiale Rurale de l’Ouest organise une journée portes-ouvertes

Mouvement initié des agriculteurs du Sud-Ouest de la France il y a plus de 80 ans, les Maisons familiales rurales (MFR) représentent un système éducatif atypique qui concerne un tiers des jeunes de l’enseignement agricole. Basée à La Saline, la MFR Ouest à l’image des 366 autres Maisons Familiales Rurales sous contrat avec le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation en métropole, accueillent des jeunes en formation dans les métiers de l’agriculture, des services aux personnes et de l’économie des territoires ruraux.



Établissements scolaires partie prenante du service public de l’enseignement agricole, les MFR proposent des formations par alternance à tous les niveaux de l’enseignement professionnel (4e, 3e, CAPA, bac pro ou techno, BTSA, licence pro…). Pour mieux les faire connaître, une journée portes-ouvertes est organisée ce vendredi 28 février 2020 de 9h à 15h à La MFR de La Saline – 31, Chemin Gros Eucalyptus 97422 La Saline (à côté de Kar Ouest). L’entrée est libre.



Plus d’informations en composant le 02662 33 54 33.