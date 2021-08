Communiqué MétiTresse : Démarrage de la tournée des communes lundi 6 septembre

Le 6 septembre la Fédération MétiTresse organise la 1ère journée de sa "Tournée des Communes". Et c'est à Bras-Panon que celle-ci démarrera. Par N.P - Publié le Mardi 31 Août 2021 à 15:09

La Fédération Méti-Tresse organise "La Tournée des Communes", le 6 septembre prochain au Champ de foire de Bras-Panon. Un évènement afin de mettre en place des synergies pour construire une filière de fibre végétale artisanale équitable et responsable.



Cette journée aura pour but de présenter la Fédération à l'ensemble de la commune.



L'évènement vise à rassembler le public en général, les associations et les institutions pour créer une stratégie commune et faire grandir la filière.



Les objectifs de cet événement sont de :

Sensibiliser le public à nos actions et leur permettre de s'intéresser à la filiere ;

Rendre compte de l'évolution de la filière ;

Construire la stratégie de la filière, pour innover dans un objectif de croissance de la fédération.



Une exposition sera mise en place pour présenter notre travail et le métier de tressage de vacoa.





Accès et horaires :

Évènement gratuit

Lundi 6 septembre de 9h00 à 15h00.

Entrée du champ de foire Bras-Panon.

Pass sanitaire non obligatoire.