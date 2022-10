Communiqué Méti-Tresse dévoile le premier salon de la fibre végétale

La journée du 8 octobre sera ouverte au grand public. Vous pourrez y découvrir des expositions-vente, des ateliers, des jeux et des lots à gagner pour petits et grands et la remise des prix du jeu concours organisé par la Fédération pour ses adhérents. Par N.P - Publié le Vendredi 7 Octobre 2022 à 10:26

Le communiqué :



La Fédération Méti-Tresse a ouvert ce jeudi matin le 1er Salon de la fibre végétale sur le champ de foire de Bras-Panon : première journée dédiée à nos adhérents.



Au programme : Ateliers de tressage innovant, cuir et couture et conférences sur les fibres végétales/teinture, mini-ateliers sur les prestations que proposent la Fédération à sa communauté.



Ce vendredi, nous démarrerons la seconde journée de salon avec la signature de la nouvelle charte d'engagement en présence des signataires (membres d'honneur, partenaires institutionnels et non institutionnels : associations, entreprises) à partir de 9h.



Le site sera ouvert au public semi-professionnel (demandeur d'emploi, RSA, en reconversion, retraités, étudiants, porteur de projets...) mais aussi au grand public qui pourra découvrir des stands d'expositions-vente, et participer aux ateliers de tressage (initiation et de démonstration).



Sur la journée : des réunions collectives et entretiens individuels qui permettront d'informer sur la filière, les métiers, les savoir-faire, les formations professionnalisantes, les dispositifs mis en place en place par la Fédération.



