[Meteo974.re] Un système dépressionnaire sous haute surveillance

Un système dépressionnaire sous haute surveillance

Un système se forme, il est placé sous haute surveillance par le Joint Typhoon Warning Center, menaçant notre zone géographique.





Le système pourrait commencer à se déplacer lentement vers le sud puis le sud ouest à partir d'aujourd'hui et donc se rapprocher graduellement des Mascareignes. Il pourrait commencer à s'intensifier doucement, intensification qui pourrait s'accélérer à partir de jeudi.



Il sera nommé CILIDA par la météo mauricienne lorsqu'il sera analysé en tempête tropicale modérée.



Il pourrait passer à son point le plus rapproché de Saint Brandon Vendredi en fin de journée et de Maurice dans la nuit de Samedi à Dimanche à l'intensité de cyclone tropical.



Il est encore trop tôt pour se prononcer sur la distance précise par rapport à Maurice. Le plus probable est qu'il passe au nord est de l'île.



Mais d'une part l'échéance est encore relativement lointaine et d'autre part le cyclone tropical KENANGA 06S actuellement situé à 3000km dans l'est nord est de Maurice va commencer à se rapprocher des Mascareignes pour lesquelles il ne constitue cependant pas de menace.



Tout en s'affaiblissant il pourrait se rapprocher suffisamment de la future CILIDA et influencer plus ou moins sa trajectoire (le Joint Typhoon Warning Center mentionne la possibilité d'une interaction directe).



Au vu de tous ces éléments et du fait que les modèles et analyses s'accordent de plus en plus sur un scénario de plus en plus envisageable je conseille aux habitants de Maurice, Rodrigues et la Réunion de commencer à se tenir régulièrement informés de l'évolution de la situation.



