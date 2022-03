A la Une . Météo : une matinée ensoleillée

Météo France prévoit une matinée sèche et très ensoleillée ce vendredi. Par NP - Publié le Vendredi 25 Mars 2022 à 06:00

Bulletin de Météo France :



Faible alizé associé à une masse atmosphère peu humide.



Le soleil s'installe dés le lever du jour sur la majeure partie de l'île, et nous profitons d'une matinée sèche et très ensoleillée. Vers la mi-journée, avec l'évolution diurne, on retrouve les habituels cumulus de pentes.

L'après-midi, les nuages sont plus présents dans l'intérieur, les éclaircies deviennent plus discrètes sur les Plaines et dans les cirques. Cotés précipitations rien de très significatif, tout au plus quelques gouttes principalement sur les pente de l'ouest. Les plus hauts sommets restent dégagés, la majorité du littoral reste au soleil, toutefois, au fil des heures, les nuages apportent un peu d'ombre entre Saint-Paul et Saint-Denis.



La chaleur est toujours de mise avec 30 à 33°C sur la frange côtière, plus de 26°C dans les cirques, et 20°C voire plus au Pas de Bellecombe-Jacob et au Maïdo. Avec une atmosphère moins humide, cette chaleur est moins lourde.



L'alizé s'est essoufflé et les pointes ne dépassent pas 30 à 40 km/h sur les côtes Nord et Sud. Les brises dominent de la Pointe au Sel à la Pointe des Galets en passant par les plages de l'Ouest.



La mer est peu agitée sur la côte Nord, agitée partout ailleurs.



Une houle de Sud-Sud-Ouest proche de 1,50 mètre déferle de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table. De la Pointe de Langevin à Champ-Borne une houle d'alizé voisine de 1,50 mètre perdure.

