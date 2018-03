Météo : un vendredi ensoleillé

Flux de Secteur Est faible à modéré.Au petit matin, le beau temps prédomine sur l'ensemble de La Réunion à l'exception des flancs Est du volcan où quelques entrées maritimes s'accrochent toujours au relief, déposant au passage quelques petites averses.Au fil des heures, les nuages venus de la mer gagnent la façade Est du département, et progressivement les nuages de développement diurne se mettent en place. Les pluies arrosent les contreforts du volcan, la Plaine des Palmistes et Takamaka. L'Ouest et le Sud-Ouest profitent d'un temps clément, de même que les sommets au-dessus de 2300 m.Le temps se maintient ainsi jusqu'en fin d'après-midi. Le ciel reste couvert sur l'essentiel de l'île, et notamment dans les hauts. La frange côtière entre Saint-Joseph et Saint-Paul et jusque dans les hauts bénéficie d'un ciel dégagé. Ensuite, l'amélioration se poursuit par l'Ouest : le ciel se dégage, mais quelques pluies perdurent sur les pentes Est du volcan.Les températures sont comprises entre 26 et 30°C sur le littoral, 16°C au Maïdo et au Pas de Bellecombe, 19°C à la Plaine des Cafres et à Petite France et 24°C à Cilaos.Le vent d'Est est modéré avec des rafales comprises entre 40 et 50 km/h le long du Sud Sauvage et dans une moindre mesure vers Sainte-Marie.Le littoral Sud s'apprête à accueillir un nouveau train de houle perceptible en soirée de vendredi et qui se renforce dans la nuit , selon Météo France.