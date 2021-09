A la Une . Météo: un train de houle et des risques de submersion attendus ce dimanche

Par NP - Publié le Samedi 18 Septembre 2021 à 15:34

Un train de houle de Sud-Ouest arrive demain, dimanche 19 septembre en cours de journée. La houle atteindra 2,50 mètres en milieu d'après midi. Elle se renforcera nettement en soirée et en cours de nuit suivante, en prenant une composante Sud-Sud-Ouest. Une hauteur maximale de 4,20 mètres est attendue de la Pointe des Aigrettes à La Pointe de La Table, en passant par la Pointe au Sel en fin de nuit de dimanche à lundi. La période est de l'ordre de 12 à 14 secondes. Le déferlement de la houle peut entrainer une submersion des plages et des débordements sur les bords de mer. De forts courants peuvent être observés dans les passes et les lagons.



Météo France appelle à la vigilance: circulez avec précaution en bord de mer, limitez votre vitesse sur les routes exposées à la houle.

Pour les plaisanciers et les professionnels de la mer :

- Ne prenez pas la mer.

- Protégez les embarcations en les mettant à l'abri ou en les sortant de l'eau.

Pour les baigneurs :

- Ne vous baignez pas.

-Soyez Particulièrement vigilants , ne vous approchez pas du bord de l'eau et méfiez-vous des rouleaux.

- Surveillez attentivement les enfants et bannissez les jeux de ballons à proximité de l'eau.

Pour les habitations :

- Si vous habitez en bord de mer, protégez vos biens face à la montée des eaux.

- Obturez les fenêtres de votre habitation placées face à la mer.

- Bouchez les canalisations situées à l'intérieur de votre maison exposée à la houle.

- Si nécessaire, évacuez vos habitations et mettez-vous à l'abri à l'intérieur des terres.





