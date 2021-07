A la Une . Météo : un temps très maussade ce mercredi

Pluie, froid, vent et mauvaises conditions en mer sont au programme ce mercredi. Le bulletin de Météo France Réunion : Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 28 Juillet 2021 à 08:30

Après une nuit bien humide, il ne faut guère espérer d'amélioration ce mercredi.



La couverture nuageuse est dense, les pluies fréquentes et souvent durables avec de bons cumuls sur une large moitié Est, notamment autour du volcan, vers la Plaine des Palmistes ou encore la région de Takamaka ainsi qu'au Sud vers Saint-Joseph et Saint-Philippe. Malgré d'éphémères éclaircies dans un ciel nuageux, le littoral Ouest n'est pas à l'abri d'averses plus épisodiques.



Il fera frais en montagne, pas plus de 22 à 25°C sur le littoral, 18°C dans les cirques et 8 à 10°C au Pas de Bellecombe-Jacob ou au Maïdo. Au Piton des Neiges, froid, humidité et vent sont les paramètres de cette journée.



Vents turbulents



Le vent souffle avec violence sur la majorité du département avec des rafales de 80 à 90 km/h voire 100 km/h comme au volcan. Seul le littoral Nord-Ouest, de la Pointe des Galets à la Pointe des Aigrettes, reste à l'abri de ce vent très turbulent.



La mer est forte de la Pointe au Sel à Champ-Borne avec une houle d'alizé qui s'amplifie vers 3 mètres en fin de journée.



La météo sera quasiment identique demain, jeudi.





