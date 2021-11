Actu Ile de La Réunion Météo : un matin ensoleillé et des nuages l'après-midi

Le soleil, bien présent ce matin, laissera place aux nuages dès la mi-journée, particulièrement sur les sommets de l'île. Par Sophie Fontaine - Publié le Lundi 8 Novembre 2021 à 07:14

Le bulletin de Météo France Réunion :



Flux de Sud-Est faible à modéré, plutôt sec.



Hormis quelques nuages bas le long de la Route des Laves, La Réunion se réveille sous un soleil éclatant. Au fil de la matinée, des cumulus se forment le long des pentes et des remparts. En mi-journée, ces nuages s'épaississent et finissent par s'étaler. La Plaine-des-Palmistes se retrouve alors sous les nuages. L'après-midi, cette tendance se confirme, les Cirques, la Plaine-des-Cafres et les plus hauts sommets s'ennuagent progressivement. Les littoraux Ouest et Sud-Ouest quant à eux conservent de belles éclaircies. Sur le littoral Est, des passages nuageux viennent de temps à autre contrarier le soleil.



Au meilleur de la journée, les températures maximales atteignent 29°C à Saint-Denis, 25°C à Cilaos et 21°C au Pas de Bellecombe-Jacob.

Le vent de secteur Est à Sud-Est est faible à modéré avec des pointes de 30 à 40 km/h de Saint-Philippe à Saint-Pierre et du côté du chef-lieu. Les brises prédominent ailleurs.

La mer est peu agitée à agitée sans houle significative.