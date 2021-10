A la Une . Météo : retour du soleil

Malgré quelques nuages, le beau temps est de retour ce samedi. Par NP - Publié le Samedi 30 Octobre 2021 à 07:00

Le bulletin de Météo France Réunion :



Flux de sud-ouest et houle australe.

Retour d'un temps plus clément.

En début de journée, le soleil se montre plutôt généreux, quelques rares nuages viennent ternir un peu le tableau du coté du Sud-Ouest de l'ile et du littoral Est. Au fil des heures, la couverture nuageuse s'étoffe sur une grande moitié sud-est du département laissant un bon ensoleillement au nord d'une ligne Trois-Bassins Bras-Panon.



L'après-midi, si le littoral Sud retrouve de belles éclaircies, les nuages sont toujours bien présents dans l'intérieur et finissent même par déborder vers la cote de Saint-Benoit à Saint-Philippe, de petites farines sont alors possibles dans les hauts. Le beau temps reste bien présent sur les plages et le long du littoral Nord-Ouest et Nord-Est, ainsi que dans le cirque de Salazie.



Les températures sont en légère hausse: 25 à 28 °C en bordure de mer, jusqu'à 23°C dans les cirques.

Le vent de sud-ouest souffle en rafales au Port, vers St-Philippe et sur les crêtes, sans dépasser 50 km/h.

La mer est forte dans l'Ouest et le Sud. La houle australe s'amortit légèrement : vers 3 mètres le matin, elle passe sous la barre des 2.5 mètres la nuit prochaine.

