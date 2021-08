A la Une . Météo: pluie dans le Sud et grisaille cet après-midi dans le Nord

Au programme ce dimanche 22 août, des nuages dans le Sud et de la pluie dans le Sud-Sauvage. Ailleurs, belles éclaircies sauf cet après-midi dans le Nord et le Nord-Est. Pour l'Ouest, Météo France annonce du soleil et une mer agitée. Par NP - Publié le Dimanche 22 Août 2021 à 08:12

Ce dimanche matin, les nuages sont bien présents sur le Sud de l'île. De petites averses sont attendues sur le Sud-Sauvage et un peu sur les hauteurs attenantes. Ailleurs, les éclaircies agrémentent la matinée.

Cet après-midi, de la grisaille est à prévoir sur le littoral Nord et Nord-Est avec quelques gouttes possibles dans le secteur. Sur le reste de l'île, les périodes ensoleillées sont au rendez-vous surtout sur le littoral Ouest Est.

Les températures maximales sont voisines de 25°C à Saint-Denis, 20°C à Cilaos et 13 degrés au Maïdo.

Le vent de secteur Sud se renforce progressivement avec des pointes à 50/60 km/h, le long des plages de l'Ouest. Les rafales sont aussi présentes vers Ste-Rose et St-Philippe, voire au volcan.

La mer est agitée au vent. Un train de houle australe s'installe progressivement sur les côtes ouest et sud en journée.



Pour ce début de semaine, Météo France prévoit ce lundi une matinée ensoleillée sur toute l'ile et plus nuageuse dans l'après-midi avec des averses éparses sur les pentes de l'Est. Côté températures, elles seront de saison comprises entre 21 et 25°C sur le littoral, entre 15 et 20°C dans l'intérieur des terres, 14°C au Pas de Bellecombe, 10°C au Maïdo. La mer restera agitée à forte de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table ainsi que sur la façade Est.



Mardi, l'alizé devrait se renforcer avec un vent qui soufflera en rafales sur les côtes exposées avec des pointes comprises entre 50 et 60 km/h. Sur la côte Est, il pleuvra en matinée et dans l'après-midi vers les lagons qui pourraient recevoir quelques gouttes. Ailleurs, éclaircies et passages nuageux alterneront au gré du vent. Les températures devraient être un peu plus fraîches.







