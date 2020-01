Météo live: mardi 07h45: des orages au large de Saint Denis, des pluies modérées sur l'île

➡️ Les différentes données, animation satellite en haute résolution et radars, montrent qu'une partie du front orageux traverse l'île.Comme vous pouvez le voir sur la carte jointe les orages transitent juste au large au Nord de l'île.➡️A 7 heures le cumul le plus important disponible sur les cartes de Météo France était de 78mm en 24heures à Saint Benoît. Voir la carte avec les cumuls sur 3 heures jointe plus bas.Malgré de possibles périodes d'accalmie aucune amélioration significative n'est probable ce matin.➡️ Je vous rappelle que Météo France a placé quasiment toute l'île en Vigilance Fortes Pluies depuis 1h ce matin. ➡️ Point route important: la route du littoral est basculée côté mer(en cours à 6h20). ➡️ Je vous propose de vous retrouver avant la fin de la matinée.