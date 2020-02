Météo [Météo live] Le Port et la Saline: une vraie fournaise à l'ombre

Températures sous abri dans les stations de Météo France à 13heures. 🌡️ L'été refait parler de lui.



Après les 27° relevés hier à la Plaine des Palmistes les bas ont pris le relai aujourd'hui.

Comme prévu dans l'Ouest et le Nord-Ouest ce fut une vraie fournaise. Pour dire vrai les températures relevées au Port et à la Saline dépassent les prévisions.



➡️ La station Météo France a relevé pratiquement 36° sous abri à 13heures. Le record du 25 Février 2003 à 36.9° n'est pas tombé mais il s'en est fallu de peu.



➡️ Une heure plus tard celle de la Pointe des 3 Bassins à côté de la Saline a rapporté quasiment 35°. Pour l'occasion le record établi le 02 Février 2010 à 35.4° a eu chaud...



