[Météo live] Dégradation pluvieuse, des orages détectés dans le Sud

🎏 Le vent souffle en rafales notamment vers Saint Joseph. Il peut rentrer aussi vers la Possession et le Port en journée.



🌊 La mer est agitée et localement forte le long des côtes du Sud sauvage.



🌡️ Compte tenu du temps pluvieux les températures sont en baisse sensible par rapport à vendredi sur la moitié Est notamment.

➡️ Une bande pluvieuse aborde la Réunion par l'Est. Le temps est à la pluie de Saint Pierre à Saint Denis en passant par Sainte Rose et sur les hauts associés.Des orages se font entendre localement.Les précipitations peuvent localement être modérées à soutenues.➡️le temps pluvieux progresse vers l'Ouest et gagne la moitié Ouest où les éclaircies matinales régressent puis disparaissent temporairement pour laisser la place aux averses.➡️des éclaircies reviennent sur l'Ouest et le Sud. Ailleurs même si le ciel demeure souvent encombré il précipite moins que le matin et des éclaircies apparaissent même localement.➡️