Météo: le temps fait du copier-coller cet après midi et la nuit prochaine

Image satellite: Météosat à 10heures: temps d'alizé assez soutenu et de saison sur les Mascareignes. Forte activité convective digne d'un mois d'été plus au nord dans la région des Chagos(Diégo Garcia). KOBUS



1: l'alizé reste bon élève comme je le disais ce matin et souffle encore en rafales de l'ordre de 60km/h vers Gillot et même 65/70km/h vers Pierrefonds. Il est plus modéré mais toujours sensible au volcan ou il fait froid, 10° à midi, sur les Plaines, à Cilaos et en général sur le littoral est.

A l'opposé les plages de l'ouest et le nord-ouest de l'île sont abrités par le relief.



La haute mer est houleuse et les sorties sont déconseillées. Température du lagon: autour de 26° Celsius.



2: le ciel a tendance à faire un copié collé de la journée d'hier. Les régions de la moitié est humides ce matin connaissent un probable répit cet après midi avec des éclaircies plus larges sur le littoral nord-est alors que le temps reste variable voire nuageux sur le volcan, les Plaines et dans la région de Saint Philippe/ Sainte Rose. De plus de brèves averses restent possibles.



Dans l'intérieur de l'île les nuages sont plus concentrés sur les hauts de l'ouest et du nord-ouest avec quelques averses possibles.

Ciel variable dans les cirques plus nuageux à Salazie alors que les sommets de l'île émergent des nuages la plupart du temps.



Les éclaircies résistent bien sur le littoral excepté donc sur le sud-est.



3: la nuit prochaine l'alizé reste sensible et expose le littoral allant de Saint Joseph à Sainte Marie en passant par Saint André à des passages d'averses répliquant grosso modo la nuit précédente. Par moments ces averses peuvent être modérées. Les hauteurs associées sont concernées comme les hauts de Sainte Rose/ Saint Benoît ou le volcan.



Le risque d'averses passagères persiste temporairement Vendredi matin et peut même concerner le nord de l'île .



Le ciel est le plus souvent dégagé sur une large moitié ouest de l'île où la sensation de fraîcheur est vite perceptible dans les hauts en soirée. Le ciel du Maïdo est le plus souvent dégagé.



4: demain Vendredi l'alizé faiblit un peu tout en s'orientant au secteur est. L'après midi les développements nuageux seront probablement plus conséquents dans les hauts avec des averses localisées. Des débordements nuageux touchent le littoral nord et nord-ouest l'après midi.



5: Ci-dessous, les températures relevées par les stations de Météo France aujourd'hui à 12heures (gauche) comparées à celles d'hier à la même heure (droite).



Dans les hauts: en moyenne les températures sont stationnaires : 14.9 ° de moyenne contre 15.2° hier.



GITE DU VOLCAN: 10.4° 10.5°

BOURG MURAT: 14.1° 14.2°

MAIDO: 10.9° 10.4°

LA NOUVELLE: 16.0° 15.9°

PETITE FRANCE: 15.7° 15.0°

CILAOS: 18.7° 20.2°

PLAINE D PALMISTES: 16.3° 16.8°

GRAND COUDE: 17.3° 19.1°



Sur le littoral: en moyenne les températures sont stationnaires (si on excepte Saint Benoît). 24.5° de moyenne contre 24.6° hier.



GILLOT: 25.1° 25.9°

LE PORT: 25.9° 26.3°

TROU D'EAU: 27.1° 26.8°

PIERREFONDS: 25.8° 25.8°

LE BARIL: 22.7° 21.7°

PT STE ROSE: 22.3° 20.0°

SAINT BENOIT: 22.6° 26.0°

SAINT ANDRE: 24.9° 24.7°





Sur ce je vous souhaite un excellent après midi .



Cheers,

