Météo: journée de contrastes

https://www.meteo974.re/

https://www.meteo974.re/M974World_r7.html

REUNION

Bon après midi la Réunion!

notre île offre mille visages et mille climats. Mais parfois les écarts sont exacerbés et les contrastes plutôt saisissants.

Ainsi à midi les stations Météo France(MF) de Gillot et de Trou d'Eau l'illustrent parfaitement: un faiblard 22.7° à midi était enregistré à l'aéroport quand les plages de l'ouest offraient des images de carte postale et qu'au compteur on affichait pratiquement 30 °sous abri soit 29.4° pour être précis à la Pointe des 3 Bassins.

Il faut dire que la matinée a été bien humide sur l'est et le nord de l'île alors que le soleil a fait mentir la tendance sur l'ouest.



2: les lignes d'averses ont particulièrement arrosé le nord-est de l'île . Les stations MF de Saint André, de Bellevue Bras Panon et de Salazie rapportent toutes les 3 un peu plus de 60mm en 24heures. Seul le gîte du volcan fait encore mieux avec 85.7mm.

Est-il réellement besoin de préciser que les stations de la façade ouest allant du Port à Pierrefonds affichent néant?

l'après midi

devrait offrir un visage à peine plus égalitaire puisque des éclaircies pourraient se multiplier sur le littoral du nord et de l'est MAIS sans que l'on puisse exclure l'arrivée par la mer d'averses brèves mais parfois encore significatives. D'autre part les hauteurs de ces régions comme Takamaka, Salazie, la Plaine des Palmistes et les hauts de Sainte Rose devront encore composer avec ciel souvent couvert et temporairement pluvieux.

L'alizé

la nuit prochaine

5: demain Samedi l'alizé faiblit encore un peu. L'après midi les développements nuageux lâchent des averses dans les hauts .

6: Ci-dessous, les températures relevées par les stations de Météo France aujourd'hui à 12heures (gauche) comparées à celles d'hier à la même heure (droite).

Dans les hauts:

Sur le littoral:

Publications des dernières 24h:

https://www.meteo974.re/Tempete-MIGUEL-des-rafales-de-110km-h-et-de-fortes-pluies-prevues-pour-la-Bretagne_a894.html

https://www.meteo974.re/REUNION-le-temps-fait-du-copier-coller-cet-apres-midi-et-la-nuit-prochaine_a893.html

2019 JUIN 07 12h30Photo webcam: à 13h15 le ciel de Saint Denis offre un résumé des conditions sur l'île aujourd'hui. Entre averses, éclaircies plus ou moins timides et grand soleil. CYCLOTROPIC1:3:Dans l'intérieur de l'île les nuages peuvent donner quelques averses.Les éclaircies résistent bien sur le littoral notamment les plages de l'ouest et du sud-ouest . La région comprise entre Saint Philippe et Sainte Rose reste souvent ennuagée et humide.souffle en rafales de 50/60km/h vers Gillot et Pierrefonds. Il est aussi ressenti dans la région du volcan ou il fait très frais, les plaines et Cilaos.Régime de brises sur les plages de l'ouest et le nord-ouest.La haute mer reste houleuse. Température du lagon: autour de 26°.4:l'alizé reste sensible et expose le littoral allant de Saint Joseph à Sainte Marie voire Saint Denis en passant par Saint André à des averses passagères répliquant encore une fois la nuit précédente. Par moments ces averses peuvent être modérées à localement soutenues . Les hauteurs associées sont concernées et peuvent afficher quelques cumuls significatifs comme au volcan ou dans la région de Takamaka.Le risque d'averses passagères persiste temporairement Samedi matin sur ces mêmes régions .Le ciel est le plus souvent peu nuageux à dégagé sur une large moitié ouest de l'île où la sensation de fraîcheur est vite perceptible dans les hauts en soirée. Le ciel du Maïdo varie de mi couvert à peu nuageux.en moyenne les températures sont en légère hausse( moyenne de 15.8° contre 14.9° hier).en moyenne les températures sont stationnaires (moyenne de 24.7° contre 24.5° hier).Mais les contrastes sont importants. L'ouest et le sud se distinguent avec des températures douces grâce à l'ensoleillement.Sur ce je vous souhaite un excellent après midi .Cheers,Patrick Hoareau.