Météo difficile: Rappelant les récentes observations de requins, le CRA appelle à la prudence

En raison des conditions météorologiques difficiles prévues cette semaine (forte houle dès ce lundi et coup de vent de sud à partir de mercredi), le CRA indique qu'il est "peu probable que les opérations de pêche de prévention pourront se déployer le long des côtes ouest et sud-ouest de l'île".



Le centre de ressources et d'appui sur le risque requin rappelle au passage à tous les usagers "d'observer la plus grande prudence dans leurs activités en mer, en particulier à Saint-Leu où plusieurs observations ont été rapportées la semaine dernière".