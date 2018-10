Météo défavorable: La baignade interdite à Boucan Canot et aux Roches Noires

Les Maîtres nageurs sauveteurs (MNS) ne peuvent pas mettre en service les filets de baignade sur les deux plages. Une réouverture potentielle reste envisagée, dès que la météo le permettra, d’ici la fin de cette semaine. En attendant, la baignade est totalement interdite sur ces deux sites avec la flamme rouge hissée.



Le bassin de baignade de Boucan Canot devrait rouvrir ce mercredi 24 octobre, si le vent, la houle et la pluie épargnent la zone littorale saint-gilloise. Nous vous tiendrons informé de l’évolution de la situation.



Vous pouvez rester connecté en contactant la Météo des plages ou en consultant le site de la mairie de Saint-Paul. Vous pouvez notamment appeler le répondeur dédié: 02 62 45 46 46. Les MNS mettent à jour quotidiennement les messages liés aux conditions météo. Le matin et l’après-midi.



Vous connaîtrez alors les conditions de baignade aux postes de secours de Boucan Canot, des Roches Noires, de l’Hermitage-les-Bains au niveau du camping, de la Passe de l’Hermitage-les-Bains et de la Saline-les-Bains, derrière l’école. Informez-vous également sur le site de Tamarun. Les webcams de l’Île de La Réunion Tourisme vous offrent aussi la possibilité d’avoir une vue sur les plages de Boucan Canot et des Roches Noires.