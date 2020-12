A la Une . Météo de Noël : Un temps humide sur la moitié Est

Le réveillon de Noël devrait finalement se dérouler au sec sur une grande partie de l’ile. En revanche, les pluies vont s’installer jusqu’à dimanche sur une moitié Est et l’intérieur de l’île. Par Christelle Boyer - Publié le Jeudi 24 Décembre 2020 à 07:42 | Lu 611 fois

A quelques heures des festivités de Noël, beaucoup se tournent vers le ciel.



Au nord-nord-est de La Réunion, la dépression tropicale n°4, de faible intensité, continue de stagner. Le système et ses fortes pluies vont transiter à bonne distance au Nord des Mascareignes en deuxième partie de semaine, indique Météo France.



Ainsi ce jeudi, si l’Est est touchée par des entrées maritimes de Ste-Suzanne à St-Joseph en passant par la région du volcan , l’Ouest jouit d’un temps clément avec des températures maximales qui atteignent 31°C.



L’ambiance se gâte demain plus particulièrement l'après-midi avec une couverture nuageuse et des averses marquées sur les pentes Est, plus épisodiques dans l’Ouest.