Météo de Noël: Les dernières prévisions

Les pluies devraient finalement épargner une partie de l'île pour le Réveillon et le jour de Noël. Mais le mauvais temps va gagner toute La Réunion au fil du week-end ! Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 24 Décembre 2020 à 17:18 | Lu 429 fois

Les prévisions de Météo France



Réveillon de Noël: Pluies dans l'Est



En soirée et début de nuit, les nuages s'effacent dans l'Ouest alors que les entrées maritimes font progressivement leur retour sur la façade Est et nous apportent des pluies et averses de Saint-Philippe à Sainte-Marie en passant par le volcan, les Plaines de l'Est, les hauts de Bras-Panon. En seconde partie de nuit, celles-ci semblent progresser vers l'Ouest du département.



Le vent reste soutenu sur le Sud et le Nord de l'île avec des rafales le long du bord de mer proches de 60 km/h voire plus sur le Sud Sauvage. La mer est forte sauf dans l'Ouest où elle reste peu agitée à agitée.



Noël : Matinée humide, mais journée agréable



Après un début de matinée contrasté avec une ambiance nuageuse et humide dans l'Est et un temps plus lumineux et sec dans l'Ouest, c'est un temps agréable qui prévaut avec des éclaircies seulement contestées par des bancs nuageux inoffensifs. C'est donc la sensation de beau temps qui reste prédominante pour ce jour de Noël.



Sur le littoral, les températures maximales s'échelonnent de 28°C au Sud à 32°C sur les plages de l'Ouest; dans les cirques, elles flirtent avec les 26°C et sont voisines de 18 à 20°C au Pas de Bellecombe-Jacob et au Piton-Maïdo.



Samedi: Pluies et vent



Les pluies et averses sont souvent marquées et durables sur les pentes de l'Est avec des cumuls pouvant être conséquents et des précipitations plus épisodiques sur l'Ouest. Le vent d'Est sera l'autre élément marquant de la journée. En effet, il souffle avec des rafales atteignant fréquemment 60 à 70 km/h voire localement plus de Sainte-Marie au Port sur le littoral Nord, sur le Sud Sauvage mais également en montagne et dans les plaines où il prend une composante Nord-Est.



Dimanche : Un léger mieux



Cette journée dominicale est encore assez nuageuse. Les pluies fréquentes sont parfois soutenues sur la côte est le matin, en particulier vers Takamaka et dans la région du Volcan. Plus à l'ouest, relative accalmie puis reprise d'une activité perturbée au fil de la journée, caractérisée par des averses, en majorité sur le relief. Les régions littorales de l'ouest restent globalement à l'écart des précipitations.

