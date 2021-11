Météo Météo à La Réunion : un temps lourd et humide

Le temps devrait se dégrader au fil de la journée. Aucune région n'échappe aux averses. Par Zinfos 974 - Publié le Samedi 27 Novembre 2021 à 06:24

Le bulletin de Météo France :



Au lever du jour, les éclaircies sont belles sur la majorité du département. Seul les pentes Sud et Est du volcan sont soumises à un temps gris, humide et pluvieux. Ensuite, au fil de la matinée, les éclaircies s'effacent progressivement et avant la mi-journée, c'est un temps très nuageux avec pluies et averses qui se met en place. L'après-midi, c'est un temps couvert et humide qui s'établit sur la majorité de notre île avec peu ou pas de soleil et de fréquentes averses localement soutenues; même si elles ne sont pas généralisées, il sera difficile d'échapper à la pluie même si le littoral Nord semble moins affecté. Des cumuls marqués s'ajoutent à ceux de la veille. Ainsi, plus de pluies sont attendues durant ce dernier week-end de Novembre que depuis le début de ce mois.



Comme la veille, malgré tous ces nuages, les thermomètres grimpent jusqu'à 30°C sur le littoral, 26°C à Cilaos et 16 à 18°C au volcan et au Maïdo.



C'est un régime de brises qui prédomine avec localement un léger renforcement du vent de Sud-Est.



La mer est peu agitée sur la côte Nord et Est mais agitée sur la côte Sud et Ouest, de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table en passant par la Pointe au Sel, au déferlement d'une houle de Sud-Sud-Ouest voisine de deux mètres en journée et en voie d'amortissement.

