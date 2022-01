Météo à La Réunion : Une nouvelle zone suspecte va apporter du mauvais temps

Il n'y a pas de tempête ni de cyclone qui touche La Réunion en ce début de mois de janvier, mais la météo n'est plus vraiment clémente depuis quelques jours. Des vigilances fortes pluies et orages ont concerné notre île depuis jeudi dernier. Des centaines d'impacts de foudre ont été enregistrés et les inondations se multiplient sur les routes.Un premier événement météorologique a été observé de jeudi à dimanche à La Réunion. Les conditions météorologiques se sont fortement dégradées. La route du Littoral a été basculée sur les voies côté mer après 4 jours de pluies soutenues. La foudre a aussi perturbé le réseau électrique à La Plaine des Palmistes, La Plaine des Cafres et une partie de Saint-Benoît La situation météorologique s'est quelque peu calmée en ce lundi matin, mais les services de Météo France expliquent qu'un faible minimum dépressionnaire va se déplacer lentement entre Madagascar et La Réunion dans les prochains jours. Le risque de formation d'une tempête est inférieur à 30%, mais une dégradation pluvio-orageuse est tout de même attendue dans le courant de la semaine. Elle pourrait être "potentiellement significative."