Météo à La Réunion : Un temps humide ce jeudi

Des averses sont toujours présentes au lever du jour sur l'Est, puis se cantonnent au relief au fil de la matinée. Des passages ensoleillés reviennent sur le littoral nord et nord-est en journée. Sur l'ouest, à l'abri des pluies de la nuit, les éclaircies sont matinales et restent d'un bon niveau en journée. Sur le relief et particulièrement les pentes exposées Est et le volcan, les nuages ont du mal à libérer le ciel et les averses se produisent par intermittence en journée. Les cirques de Mafate et Cilaos laissent entrevoir des périodes ensoleillées, elles sont plus rares dans Salazie.



Les températures sont toujours estivales sur le front de mer, environnant les 30°C au plus chaud de la journée.



L'alizé est soutenu sur le littoral sud et nord avec de bonnes rafales approchant les 70 à 80 km/h. On garde des valeurs similaires dans les hauts (volcan , Maïdo, Dimitile....)



La mer est peu agitée dans l'ouest, agitée à forte au vent. Une houle d'alizé entre 2 mètres et 2 mètres 50 reste d'actualité sur l'Est et le Sud-Sauvage.