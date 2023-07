Météo à La Réunion : Un temps agréable ce vendredi

Cette fin de semaine est placée sous le signe d'un temps agréable et ensoleillé mais assez frais en début de matinée. En effet, la masse d'air est globalement sèche et les conditions idéales pour pratiquer la randonnée. Le soleil brille pleinement ce matin sur l'ensemble de l'île à l'exception du quart Sud-Est qui connaît quelques petites grisailles.



Cet après-midi, malgré quelques nuages inoffensifs qui se développent dans l'intérieur ou qui tentent une incursion par le littoral, l'impression de beau temps reste bien réelle et les conditions très favorables.



Les températures maximales atteignent 24 à 27°C sur le littoral, 19 à 22°C dans les cirques et 14 à 15°C au Maïdo et au Volcan.



Le vent est modéré de secteur Sud avec des rafales de 40 à 50 km/h sur les littoraux Ouest et Est de l'île.



Les brises dominent majoritairement de Saint-Denis à la Pointe des Aigrettes.



La mer est peu agitée à agitée. A noter la présence de deux petites houles, une de Sud-Ouest, inférieure à 1,50 mètres qui déferle le long des côtes Ouest et Sud et une petite houle d'alizé le long de la côte Est voisine de 1,2 mètres.