A la Une . Météo à La Réunion : Un samedi très humide

Voici les prévisions de Météo France pour ce week-end : Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 16 Juillet 2021 à 17:31

A La Réunion : Il n'y a pas d'amélioration durable du temps à attendre notamment dans l'Est de l'île : samedi s'annonce à nouveau (très) humide. De belles éclaircies pourraient temporairement s'inviter dimanche matin avant un retour probable des pluies l'après-midi.

Les prévisions de Météo France pour samedi



Les jours se suivent et se ressemblent. En effet, le début du Week-end débute sous un ciel nuageux sur les régions de l'Est avec quelques averses attendues par place, elles sont plus présentes au Sud de Sainte Rose jusqu'à Petite île. Sur les régions de l'Ouest, de belles éclaircies sont observées.



Au fil des heures, poussé par l'alizé, les nuages se font de plus en plus nombreux sur les régions allant de Saint Denis à Saint Joseph et des averses se déclenchent de manière plus régulières.



L' après midi, le temps demeure variable sur les régions du Nord-Est et de l'Est. En effet, de timides éclaircies alternent avec des passages nuageux porteurs d'averses. Ces précipitations intéressent également les hauteurs comme la région de Salazie ou du Volcan par exemple.



Sur l'Ouest, après une matinée ensoleillée, le ciel se couvre sur les hauteurs en donnant quelques averses, sur les hauts de Saint Paul et de la Possession notamment. La bordure littorale perd de sa superbe et essuie même de faibles précipitations comme sur la route en Corniches ou la baie de Saint Paul.



Les températures évoluent peu et sont inférieures de 1 à 2 dg par rapport aux normales pour les maximales.



L'alizé est toujours soutenu sur les côtes exposées, avec des rafales proches de 60 km/h vers Sainte-Marie et de l'Étang Salé, 50 km/h sur la région du Volcan et jusqu'à 65/70 km/h sur la région de Saint Pierre et de Saint Joseph.



La mer est forte au vent et au déferlement de la houle d'alizé voisine de 2 mètres. Une petite houle de Sud-Ouest de 1 mètre 80 déferle sur la côte Sud-Ouest donnant une mer croisée sur le Sud sauvage.





Horaires des marées (et hauteur en mètres) à La Pointe des Galets le samedi 17/07/21 :

Marée(s) basse(s) : 00:29 heures loc. (0.42m) et 12:30 heures loc. (0.36m)

Marée(s) haute(s) : 06:14 heures loc. (0.67m) et 19:21 heures loc. (0.71m)



Horaires des marées (et hauteur en mètres) à Saint-Pierre le samedi 17/07/21 :

Marée(s) basse(s) : 11:26 heures loc. (0.28m) et --:-- heures loc. (--:--m)

Marée(s) haute(s) : 04:55 heures loc. (0.6m) et 18:07 heures loc. (0.61m)