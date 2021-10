A la Une .. Météo à La Réunion : Un mois de pluie en un jour

Une dégradation météorologique a concerné La Réunion en début de semaine. Un temps lourd et humide s'est installé et beaucoup de précipitations ont été relevées. À Gillot, il a plu autant en 24 heures que pour tout un mois d'octobre ! Par NP - Publié le Mercredi 13 Octobre 2021 à 13:42

Des pluies diluviennes se sont abattues sur La Réunion entre lundi et mardi. L'Est de notre île ainsi que les hauteurs ont particulièrement été concernés.



Météo France annonce avoir relevé 51 millimètres de pluie à la station météorologique installée à Gillot. Cela représente plus que la moyenne des précipitations pour un mois d'octobre (43 mm).



Le temps était encore plus humide plus à l'Est, avec plus de 100 millimètres de pluie sur les Hauts de Sainte-Rose.







