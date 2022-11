A la Une . Météo à La Réunion : Un lundi plus humide

Météo France annonce un changement des tendances météorologiques avec des petites averses attendues sur La Réunion. Par NP - Publié le Lundi 28 Novembre 2022 à 06:04

Ce lundi matin, les entrées maritimes de la nuit s'attardent sur la façade Est de l’île apportant de faibles averses passagères entre Saint-Philippe et Sainte-Marie. Plus à l'Ouest le temps est agréable et le soleil au rendez vous. Au fil des heures, les nuages d'évolution diurne prennent position dans l'intérieur le long des pentes et des remparts.



L'après-midi, tandis que la façade Est renoue avec les éclaircies, les nuages deviennent plus consistants dans les hauts. De petites averses sont alors possibles sur les hauteurs de l'ouest et du sud, de Dos d’Âne au Tampon. Le littoral Nord, comme les plus Hauts sommets bénéficient des plus belles périodes ensoleillées.



Les températures maximales évoluent peu, 28 à 31°C sur la bordure littorale, 24 à 26°C dans les cirques et 17 à 20°C pour le Maïdo et le Volcan.



L'alizé continue de souffler sur l'île avec des pointes proches de 50 km/h du Port à Saint-Denis et 50 km/h du coté de Saint Philippe. Quelques rafales sont attendues aussi sur les hauteurs exposées. Les brises prédominent ailleurs.



La mer est belle à peu agitée, localement agitée aux endroits ventés.