La grande Une Météo à La Réunion : Un jeudi très pluvieux, quel temps pour vendredi ?

Météo France fait le point sur la dégradation importante des conditions météorologiques ces dernières heures sur une grande partie de La Réunion et évoque les prévisions pour vendredi. Par NP - Publié le Jeudi 15 Décembre 2022 à 19:05

Les services de Météo France font le bilan des "bonnes" averses généralisées sur une grande partie des Hauts de La Réunion ce jeudi. Des cumuls de pluie de 20 à 30 millimètres ont été enregistrés en 12 heures. Les secteurs les plus impactés étaient Takamaka, le Dimitile ou encore Le Guillaume où les relevés sont de 50 à 70 millimètres.



Des précipitations sont toujours attendues jeudi soir vers Saint-Leu et sur une partie de l'Est de La Réunion.

Quel météo pour vendredi ?



La Réunion sera divisée par une ligne qui part de La Possession à Saint-Philippe dès le matin avec un temps gris, maussade et pluvieux à l'Est et un temps plus ensoleillé à l'Ouest. Météo France précise que les averses fleurissent le long des pentes du volcan, vers la Plaine des Palmistes, Bélouve ou Takamaka.



Les nuages vont s'attaquer aux pentes de l'Ouest dans la matinée tandis que l'Est conserve sa grisaille légèrement pluvieuse. Ainsi, le long des pentes du Maïdo, dans le cirque de Cilaos ou sur les contreforts Sud du Volcan quelques ondées parfois soutenues viennent éclore. Le littoral profitera d'un temps plus clément, annonce Météo France. Du soleil est prévu les plages de Saint-Joseph au Cap Lahoussaye en passant par Saint-Leu.



À partir de la mi-journée la couverture nuageuse s'étale encore davantage et vient déborder en mer du côté de L'Étang Salé et de Saint-Pierre. Les pluies vont commencer à se dissiper l'après-midi et la couverture nuageuse se disloquera, le coucher de soleil de la fin de la semaine pourra être admiré.



Le vent d'Est retrouve de la vigueur comparativement à la veille, les rafales sur les côtes exposées que sont le Sud Sauvage et le chef-lieu, sont souvent proches de 40 à 50 km/h, mais peuvent atteindre 60 km/h, prévoit Météo France.



Les températures maximales sont comprises entre 28 et 32°C sur le littoral, entre 17 et 22°C dans l'intérieur des terres.



La mer reste agitée au vent et au déferlement des houle d'alizé et houle australes toutes deux voisines de 1 mètre 50.