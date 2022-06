A la Une . Météo à La Réunion : Un front froid arrive, les prévisions pour ce week-end

Une nouvelle dégradation des conditions météorologiques est prévue dans les prochains jours. Voici ce qu'annonce Météo France. Par Zinfos974 - Publié le Vendredi 17 Juin 2022 à 09:46

Un nouveau front froid va concerner La Réunion de vendredi à dimanche. Les pluies sont plutôt prévues aujourd'hui et ce soir. Les températures devraient baisser fortement dans la nuit de samedi à dimanche. Le vent et la houle vont se renforcer sur notre île. Retrouvez les prévisions de Météo France.

Un front froid aborde La Réunion par le Sud-Ouest à partir de ce vendredi. Les secteurs Nord et Est de l'île (de la route du Littoral jusqu'à Sainte-Rose) sont concernés par les premières précipitations. Le risque d'averses augmente au fil des heures de la journée. Les pluies devraient être plus intenses dans l'après-midi et la soirée.



Les températures devraient chuter ce week-end. Une baisse de 3 à 4°C est attendue dans la nuit de samedi à dimanche.



Un temps pluvieux devrait concerner la moitié Sud de La Réunion ce samedi. Le vent Sud à Sud-Est sera bien présent le long des côtes Ouest et Est. Une houle australe devrait aussi concerner La Réunion dimanche.