Météo à La Réunion : Un dimanche sous la pluie

Un temps maussade se poursuit ce dimanche sur notre département. Néanmoins, par rapport à hier, on peut tout de même espérer une timide amélioration avec quelques rayons de soleil, plus fréquents sur l'Ouest réunionnais. Les pluies et averses restent marquées sur l'Est notamment autour du volcan, mais tout de même de moindre intensité que la veille. Sur l'Ouest, les averses sont plus espacées.



Les températures restent fraîches pour la saison. Elles n'atteignent que difficilement 30°C sur le littoral, 16°C au Volcan et au Maïdo et 24°C dans les cirques.



Le vent de secteur Est à Nord-Est s'essouffle mais reste modéré à assez fort sur le Nord-Ouest de l'île ainsi qu'au voisinage de Saint-Philippe ainsi que le long du Sud sauvage avec des rafales proches de 60 km/h. Ce vent souffle également en rafales dans les hauts et notamment au Volcan et dans les plaines.



La mer est forte au vent et au déferlement d'une houle d'alizé, présente de Saint-Joseph à Champ-Borne en passant par la Pointe des Cascades, et qui s'amortit vers 2 mètres 50. Au large du Sud Sauvage, elle est croisée avec une petite houle de Sud-Ouest voisine de 1 mètre 50.