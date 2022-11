La grande Une Météo à La Réunion : Retour du temps sec et de la chaleur ce mercredi

Après une journée de mardi perturbée par des précipitations durant la journée de mardi, notamment dans le Sud et le Sud-Est, le beau temps est de retour mercredi. Il devrait aussi faire chaud. Par La rédaction - Publié le Mardi 22 Novembre 2022 à 19:09





La Réunion a connu un régime d'averses locales ce mardi, mais pas d'orage. Météo France a relevé sur son réseau 18 millimètres d'eau à la Plaine des Makes, notamment. Les températures ont a nouveau dépassé les 30°C, notamment du côté de Gillot.Les prévisionnistes de Météo France annoncent un temps plus sec mais toujours chaud à partir de mercredi. Les bulletins évoquaient déjà lundi un pic des températures en milieu de semaine

Pas de pluies avant mi-décembre ?



Météo France explique qu'un régime d'alizé modérément sec devrait être dominant jusqu'à début décembre. Les probabilités de pluies sont en hausse par la suite avec notamment des risques de débordements de fronts orageux.



Mais un temps plus humide n'est attendu que vers la mi-décembre et les modèles de prévision sont encore incertains sur le sujet.

Pas de tempête prévue pour l'instant



"Le risque de formation d'une tempête tropicale sur le Sud-Ouest de l'océan Indien reste très faible d'ici début décembre", indique Météo France. Mais les prévisionnistes annoncent un changement de la configuration actuelle début décembre. Les conditions ne seront pour autant toujours pas optimales pour la formation de tempête à l'amorce du dernier mois de l'année, précisent-ils.