A la Une . Météo à La Réunion : Retour du mauvais temps demain

L'Est puis l'Ouest seront touchés demain par des pluies. Mais la grisaille s'installera vraiment à partir de mercredi avec des précipitations prévues sur l'ensemble de l'île jusqu'à jeudi mais aussi le retour des vents forts. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 26 Juillet 2021 à 15:30



Les prévisions de Météo France



Après un lundi le plus souvent au soleil, une dégradation pluvieuse débute progressivement dés mardi. Après les habituelles entrées maritimes mardi matin sur les régions de l'Est, les averses seront présentes sur les hauts de l'Ouest en journée. Mercredi et Jeudi, un temps maussade et le plus souvent pluvieux sur l'ensemble de l'ile, accompagné du retour de vents forts sur les cotes exposées ainsi que dans les hauts, signent le retour d'un temps d'hiver.





