Météo à La Réunion : Records de chaleur

Météo France fait le point sur un coup de chaud à La Réunion avec des records de température pour un mois d'octobre. Par NP - Publié le Vendredi 22 Octobre 2021 à 18:20

"En marge d'un front orageux circulant au large Sud du département, la masse d'air s'est asséchée en matinée sur toute la façade Ouest et Sud de l'île. Sans développement nuageux pour le contrarier, le mercure a grimpé sur le littoral, jusqu'à atteindre des records de températures pour un mois d'Octobre.

On a ainsi battu le record sur les stations de la Pte des 3 bassins (32.6°C relevés, ancien record à 32.3°C) et du Baril (31.7°C relevés !, ancien record de 30.7°C). Les 28.1°C relevés à Aurère constituent également la seconde valeur la plus élevée jamais relevée durant un mois d'Octobre.

Plus généralement, les maximales du jour dans l'Ouest et le Sud étaient situées 3 à 4°C au-dessus des normales, comme à Cilaos et Petite-France."



