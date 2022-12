La grande Une Météo à La Réunion : Quel temps pour Noël ?

Météo France prévoit une dégradation du temps dans la nuit de vendredi à samedi. Des averses pourraient s’inviter par endroit pendant les célébrations de Noël. Par NP - Publié le Vendredi 23 Décembre 2022 à 06:10

Le vent prévu pour ce vendredi devrait s'atténuer dès le lendemain. En revanche, un front froid qui se trouve au large de La Réunion pourrait venir perturber le réveillon de Noël. “Il n'atteindra pas La Réunion, mais engendrera de l’humidité à l’avant de cette zone”, détaille Patricia Salerno, responsable du service prévision de Météo France.



Dans le Nord, c’est un temps plutôt nuageux et humide qui se dessine. Un flux de secteur Nord/Nord-Est assez humide viendra ennuager toute la partie Nord de l’île avec l’arrivée de pluies sur les régions de l'Ouest et du Nord notamment.



Dans le courant de la journée, l’humidité pourrait également atteindre les reliefs, le Sud et le Sud Ouest, indique Météo France. Un orage isolé pourrait se déclencher sur les Hauts du Sud durant l'après-midi.

La mer sera agitée et forte sur le Sud. Une houle de secteur Sud, voisine de 2 mètres à 2 mètres 50 déferle le long des côtes Ouest et Sud.



Ce dimanche, l’île repassera sous un flux d’alizée d’Est, avec un temps moins lourd que la veille.



Concernant le météore Darian, celui-ci se trouve à plus de 3.000 km à l’Est de nos côtes. Au vu de sa trajectoire, il ne devrait pas concerner l’île.