Météo à La Réunion : Quel temps fait-il aujourd'hui ?

samedi 10 juillet 2021

Temps classique d'hiver avec de la houle d'alizé et du vent fort de secteur Est.



Un temps variable est prévu en ce début de week-end sur la partie Est de l'île où les éclaircies alternent avec des passages nuageux porteurs de petites averses. Ailleurs, le soleil brille généreusement. En Montagne et dans les cirques, il fait relativement beau le matin.



L'après-midi, l'évolution diurne se met en place avec une couverture nuageuse présente dans l'intérieur, laissant les hauts sommets dégagés. Les éclaircies sur l'ouest persistent et les averses sont plutôt rares.



Peu d'évolution sur l'Est où le temps demeure variable avec quelques averses attendues sur le Volcan où la région de la Plaine des Palmistes.



Les températures maximales sont de saison, 24 à 27°c sur le littoral, 20°c dans les cirques, 12 °c au Piton de la Fournaise et au Maïdo.



L'alizé est particulièrement soutenu, 60 km/h en rafales au nord et 70/75km au sud de Saint-Pierre. Les rafales en montagne sont toujours d'actualité, entre 60/70 km/h sur le Volcan par exemple.



La mer est forte sur l'Est et le long du littoral sud. La houle d'alizé, de secteur Est, déferle sur la côte entre 3 mètres et 3.5 mètres, au sud de Champ Borne jusqu'à la Pointe de la Table.

