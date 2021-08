A la Une .. Météo à La Réunion : Quel temps ce dimanche ?

Voici les prévisions de Météo France : Par NP - Publié le Dimanche 29 Août 2021 à 07:00

Dimanche 29 août



Flux d'Est humide.



Au lever du jour, le ciel demeure très nuageux. Certes les précipitations sont moins intenses que la veille, mais elles concernent encore l'Est (avec un débordement sur le chef-lieu) et le Sud-Est. A l'Ouest, le ciel, quoique nuageux, offre quelques éclaircies.



Au fil de la matinée les pluies sont moins fréquentes, même si des éléments pluvieux sont toujours d'actualité dans les régions exposées au vent (Est et du Sud-Est). Cet après-midi, la composante nuageuse évolue peu, quelques averses jouent les prolongations (surtout dans la zone du volcan et les hauteurs de l'Est).



Les températures maximales sont comprises entre 24 et 26°C sur le littoral et entre 16 et 20°C dans l'intérieur des terres.

Le vent de secteur Est mollit, mais reste significatif le long du Sud Sauvage ainsi que sur les pentes du volcan avec des rafales voisines de 70 à 80 km/h. Entre Sainte-Marie et Saint-Denis les rafales sont plus modestes, comprises entre 50 et 60 km/h.

La mer reste forte à localement très forte au vent et au déferlement de la houle d'alizé voisine de 3 mètres à 3 mètres 50.

Téléchargez Weza sur iOS et Android