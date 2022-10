Météo Météo à La Réunion : Matinée calme avant une nouvelle dégradation du temps

Le bulletin complet de Météo-France : Par NP - Publié le Jeudi 20 Octobre 2022 à 06:31

C'est un ciel maussade et parfois pluvieux qui accueille le lever du jour de Saint-Pierre à Sainte-Marie. Quelques averses arrosent le Sud Sauvage ainsi que les contreforts Est du volcan, mais partout ailleurs le soleil prédomine.



Au fil de la matinée la couverture nuageuse glisse vers le Nord et s'étale vers l'Ouest en débordant en mer et offre ainsi une agréable embellie sur le littoral Sud. En montagne également le soleil est de mise, les sommets de plus de 2000 mètres d'altitude profitent d'un temps clément.



A la mi-journée et l'après-midi la grisaille inonde une large moitié Nord du département, avec ça ou là de petites ondées. De Saint-Louis à Saint-Philippe en passant par le Tampon et le cirque de Cilaos le ciel est dégagé.



Les températures maximales vont de 25 à 27°C sur le littoral.



Le vent d'Est à Sud-Est reste soutenu dans le Sud avec des pointes jusqu'à 60 km/h, 40 à 50 km/h vers Sainte-Marie. Dans l'après-midi un vent de Sud souffle sur les plages de l'Ouest.



La mer est agitée au vent et localement forte sur les côtes Sud en raison d'une houle de secteur Sud voisine de 2 mètres à 2 mètres 50.