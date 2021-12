Météo Météo à La Réunion : Matinée calme avant une nouvelle dégradation du temps

Le début de la journée devrait être agréable à La Réunion, selon les prévisions de Météo France. Mais les conditions météorologiques devraient se dégrader en fin de journée dans l'Est. Par Baradi Siva - Publié le Mardi 28 Décembre 2021 à 06:11

Les prévisions de Météo France :



Après un début de matinée agréable et ensoleillé sur l'île, à l'exception des contreforts Est du Volcan qui restent dans la grisaille, les nuages se développent au fil des heures le long des pentes.



En effet, au fil des heures, le ciel devient nuageux sur les hauteurs de l'Est, du Nord et de l'Ouest et s'accompagnent de petites averses ici ou là dès la mi-journée. Les conditions restent agréables et lumineuses de Saint-Joseph à Saint-Leu.



En revanche, les conditions se détériorent en seconde partie d'après-midi et en soirée sur l'Est et le Sud-Est avec le retour d'une activité pluvieuse significative.



Les températures maximales sont chaudes avec 30 à 33°C sur le littoral, 24 à 26°C dans les cirques et 19 à 20°C au Volcan et au Maïdo.



Le vent de Sud-Est souffle avec des rafales de 50 à 60 km/h de Saint-Joseph à Saint-Gilles et 40 à 50 km/h de Saint-André à Saint-Denis. Les brises dominent de Saint-Paul à la Grande-Chaloupe.



La mer est agitée. Une houle de secteur Sud de 1,80 à 2 mètres reste présente le long des côtes réunionnaises de la Pointe-des-Aigrettes à la Pointe-de-la-Table.



Téléchargez Weza sur iOS et Android



Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur