A la Une . Météo à La Réunion : Les vents seront encore plus forts mardi

Les rafales de vent devraient dépasser les 80 km/h sur le littoral et atteindre les 100 km/h sur les Hauts dans le Nord de La Réunion ce mardi. Une vigilance jaune "vents forts" est en cours. Par NP - Publié le Lundi 18 Juillet 2022 à 18:24

Les conditions météorologiques ne vont pas s'améliorer ce mardi. La vigilance "jaune" en cours pour "vents forts" concerne le Nord, le Sud et le Sud-Est.



Météo France annonce que "l'alizé devrait se renforcer un peu plus d'ici demain mardi sur la partie Nord de l'île où des rafales dépassant 80 km/h sont possibles près du littoral, incluant Saint-Denis, et 90 à 100 km/h sur les hauts exposés (secteur du Colorado)."



Les prévisionnistes ajoutent : "Il continuera à souffler vigoureusement sur la côte sud et surtout le massif du volcan, surtout en soirée et nuit de mardi à mercredi où un renforcement plus généralisé est prévu sur les hauts de l'île, concernant ensuite aussi la Plaine des Cafres."

Météo France explique : "Cette situation de vent fort, associée à un anticyclone des Mascareignes relativement costaud à proximité sud/sud-est des îles-soeurs, n'est pas exceptionnelle, d'où une vigilance 'seulement' de niveau jaune et pas orange : il s'agit d'un phénomène habituel pour la saison mais qui peut perturber certaines activités exposées et nécessite d'être attentif."