Météo à La Réunion : Les prévisions pour les prochains jours

Un temps maussade s'installe sur La Réunion pour une grande partie de la semaine. Le caractère orageux des précipitations devrait s'atténuer à partir de jeudi. Par NP - Publié le Mardi 11 Janvier 2022 à 08:44





Mardi 11



C'est une journée bien maussade qui est attendue sur le département encore aujourd'hui, avec de nombreuses précipitations. Ces pluies sont souvent conséquentes sur une large moitié Est, approximativement de Saint-Denis à Saint-Philippe.



Plus à l'Ouest, ce n'est pas très réjouissant pour autant ; le ciel est très nuageux avec là aussi des averses mais de moindre intensité.



En journée, pas de réelle amélioration ; même si quelques intervalles de temps sec se font observer, cela ne dure pas.



Les averses peuvent prendre localement un caractère orageux et ce sur l'ensemble de l’île.



Le vent reste soutenu, les pointes sont toujours voisines de 60 à 70 km/h de la Grande-Chaloupe à Saint-Gilles, dans la région de Saint-Philippe, dans le couloir des Plaines, sur les crêtes montagneuses comme le Maïdo ou encore du côté du Pas-de-Bellecombe-Jacob.



La mer est peu agitée à agitée.



Mercredi 12



La dégradation du temps persiste.



Les apparitions du soleil seront brèves. En effet, c'est un temps gris et pluvieux qui s'installe dans la durée. Les averses peuvent prendre localement un caractère orageux, en particulier sur les régions Nord et Est. La région Sud-Ouest, même si le ciel est couvert, bénéficie d'un temps plus clément.



Le vent de Nord-Est modéré le long des côtes Nord-Ouest et Sud-Est souffle en rafales avec des pointes de l'ordre de 60 à 70 km/h. En montagne, de bonnes rafales sont également attendues sur le relief exposé comme le Volcan ou le Maïdo.



La mer est agitée au déferlement d'une houle d'alizé entre 1m et 1 mètre 50.



Jeudi 13



