A la Une . Météo à La Réunion : Les pluies devraient plutôt arriver mardi et mercredi

Météo France avait publié un avis de vigilance fortes pluies et orages pour ce lundi après-midi dans le Sud, le Sud-Ouest et l'Ouest. Les météorologistes expliquent que les averses ont été moins marquées que prévues mais prévoient une dégradation des conditions à partir de mardi. Par NP - Publié le Lundi 9 Janvier 2023 à 18:36

L'avis de vigilance fortes pluies et orages annoncé dimanche pour lundi midi sur l'Ouest, le Sud-Ouest et le Sud de La Réunion a été levé en fin de journée. Météo France explique que les averses ont été moins marquées que prévues initialement. Des précipitations ont été enregistrées dans l'après-midi sur Le Tampon et pourraient encore se produire ce soir dans l'Est, mais aucun impact de foudre n'a été détecté.



Mais les pluies prévues ce lundi pourraient toucher La Réunion à partir de mardi. Météo France précise que le risque orageux disparaît mais que des averses localement marquées pourraient concerner les Hauts de l'île mardi après-midi et pourraient même toucher le littoral du Port et de L'Etang-Salé.



Les prévisionnistes de Météo France évoquent aussi la possibilité d'un temps plus humide sur La Réunion à partir de la nuit de mardi à mercredi.