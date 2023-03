A la Une . Météo à La Réunion : Le point sur les intempéries

Météo France évoque la dégradation des conditions météorologiques qui concerne actuellement la moitié Sud-Ouest de La Réunion. Par NP - Publié le Vendredi 10 Mars 2023 à 09:37

Une masse d'air humide et instable transite actuellement sur la Réunion et provoque des averses orageuses sur l'ensemble du département. Elles sont parfois de forte intensité et accompagnées de rafales de vents, notamment sur la moitié Ouest et Sud de l'île.



Les zones OUEST, SUD et SUD-EST (de la Possession à Saint-Philippe en passant par Saint-Pierre) sont donc placées en vigilance orange pour la matinée.



Les zones NORD et EST (de Saint-Denis à Sainte-Rose en passant par l'Est) sont quant à elles en vigilance jaune.



Ce temps perturbé devrait perdurer sur la matinée.



La plus grande prudence est de mise.

