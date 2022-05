A la Une . Météo à La Réunion : Le mauvais temps s'installe en début de semaine

Les conditions météorologiques se dégradent à La Réunion lundi et mardi selon Météo France. Publié le Lundi 16 Mai 2022

De l'air humide aborde La Réunion ce lundi matin. Des averses régulières sont particulièrement attendues dans le Sud-Est de l'île. Mais la grisaille devrait gagner tout le département dans la journée. Voici les prévisions de Météo France pour les prochains jours.

Prévisions pour le lundi 16 mai



La couverture nuageuse est déjà bien présente sur une large part du territoire au lever du jour. Les averses se poursuivent sur le Sud-Est, les pentes du volcan, mais aussi du côté de Saint-Louis, la Plaine des Palmistes, Sainte-Rose ou Saint-Benoît. Ailleurs quelques averses éparses se produisent mais le Nord-Ouest profite de belles éclaircies.



Au fil de la matinée la couverture se densifie davantage et s'étale, les pluies se décalent vers Takamaka, Bras-Panon et Salazie.



Peu de changement pour l'après-midi : le ciel reste très maussade et couvert sur l'ensemble de l'île, les pluies perdurent sur le volcan, de fréquentes averses arrosent les hauts, notamment à l'Ouest et les éclaircies sont anecdotiques.



Ce mauvais temps s'accompagne d'un vent de Sud-Est virulent avec des rafales proches de 60 à 70 km/h sur la façade Sud-Ouest ainsi que du côté de Champ Borne. Le long des premières pentes le vent se montre également soutenu.



L'état de la mer se maintient, elle est agitée au déferlement de deux petites houles, l'une australe de Sud-Ouest et l'autre d'alizé. Ces houles sont voisines de 1 mètre 50. Sur le Sud Sauvage la mer est localement forte.



Les températures sont très légèrement inférieures aux normales saisonnières, peinant à atteindre les 30°C sur le littoral, comprises entre 18 et 24°C dans les hauts et 12 à 13°C à Cilaos ou au Volcan.

Prévisions pour le mardi 17 mai



Au petit matin, temps contrasté entre les régions du Sud de l'île soumises à un temps gris et pluvieux, notamment autour du volcan et le Nord où les conditions sont plus clémentes avec de larges éclaircies. En journée, les grisailles restent fréquentes sur les pentes du volcan et les éclaircies s'amenuisent dans les hauts avec quelques averses possibles l'après-midi dans les hauteurs de Saint-Paul ou de la Possession. Le littoral reste majoritairement lumineux à la faveur d'un vigoureux alizé.



En effet, le vent de Sud-Est reste sensible avec des rafales comprises entre 60 à 70 km/h le long des côtes exposées et notamment au voisinage de la Pointe au Sel et de Champ Borne.



Les températures sont fraîches voire même localement froides la nuit dans les hauts.



La mer est agitée en début de journée mais devient forte sur le Sud plus tard avec l'arrivée d'un train de houle australe avoisinant 2 mètres du Sud de la Pointe des Aigrettes jusqu'à la Pointe de la Table.

