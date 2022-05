Météo à La Réunion : Le mauvais temps arrive

Les prévisions de Météo France indiquent que des averses sont attendues à partir de la mi-journée sur une grande partie de La Réunion. Voici le bulletin diffusé par les services météorologiques du Chaudron :



Prévisions pour le mercredi 11 mai



Au lever du jour, le ciel est encore dégagé sur une grande partie de l'île.



Seuls quelques nuages côtiers le long du rivage Nord peuvent laisser échapper quelques ondées.



Avant l'heure du déjeuner, d'autres masses nuageuses venant du large arrivent sur les côtes Ouest et Sud-Ouest, de Saint Joseph à La Possession en passant par le lagon. Des averses sont même probables sur ces régions.



Dans l'intérieur, les cumulus ne tardent pas à se former le long des pentes.



Ainsi vers la mi-journée et cet après-midi, c'est l'ensemble du relief qui se retrouve sous les nuages.



Les averses deviennent plus marquées des hauteurs de La Plaine Saint Paul au volcan, en passant par Mafate et les Plaines.



Avec le vent de Nord-Ouest qui se lève, les franges du littoral de Saint-Pierre et de Saint-André et leurs alentours bénéficient des plus belles éclaircies.



Ce vent de nord-ouest s'installe progressivement avec des rafales de 55 km/h le long des cotes et sur les pentes de l'Ouest.



Les températures sont de l'ordre de 27°C à 31 °C en bordure de mer, jusqu'à 25°C à Cilaos.



La mer est peu agitée à agitée.