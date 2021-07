A la Une . Météo à La Réunion : La pluie gagne presque toute l'île

Un dimanche pluvieux au programme. La grisaille gagne toute La Réunion, des pluies sont principalement attendues sur l'Est de l'île. Par Nicolas Payet - Publié le Dimanche 18 Juillet 2021 à 07:40

Les prévisions de Météo France pour le dimanche 18 juillet



Alizé assez fort avec rafales vers Saint-Pierre, Saint-Denis et sur le volcan.



Au lever du jour le ciel réunionnais est nuageux dans les terres ainsi que sur la façade Est où quelques gouttes viennent arroser le littoral. Sur l'Ouest et le Sud-Ouest des éclaircies subsistent et confère un temps agréable.



Au fil de la matinée, le temps se charge très nettement, notamment sur une large moitié Est du département et des pluies significatives viennent arroser la région du volcan, les hauts de Sainte-Rose et de Saint-André.



A partir de la mi-journée la couverture nuageuse continue sa progression vers l'Ouest, tant est si bien que la majorité de l'île doit composer avec la grisaille. Les précipitations se poursuivent et s'intensifient sur l'Est : le volcan, Sainte-Rose, la Plaine des Palmistes, les hauts de Bras-Panon, Saint-Suzanne et plus tard vers Bélouve, Salazie et Takamaka. Les pluies perdurent jusque tard dans la nuit. De manière marginale, quelques gouttes s'aventurent du côté du chef lieu, voire sous le vent du relief vers la Possession. Pour trouver le soleil il faut aller sur les plages du Sud-Ouest, de Saint-Pierre à Saint-Gilles. Mais partout ailleurs c'est un dimanche bien maussade.



L'alizé est modéré à assez fort avec des rafales voisines de 60 à 70 km/h attendues entre Saint-Philippe et l'Étang Salé, notamment cette après-midi. Les rafales sont également présentes sur les sommets tel que le Pas de Bellecombe, mais aussi vers Saint-Denis.



Les températures maximales sont comprises entre 23 et 26°C sur le littoral, et entre 15 et 18°C dans l'intérieur des terres. Elles sont fraîches au volcan et au Maïdo avec 10°C.



La mer est agitée à forte avec une houle d'alizé entre entre 2 et 3 mètres du Sud Sauvage à Champ Borne.

