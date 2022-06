La grande Une Météo à La Réunion : L’hiver s’installe

Avec des températures inférieures à 20 degrés sur le littoral, et sous les 10°C dans les hauts voire moins de 5°C sur les sommets, l'hiver austral s'installe doucement sur l'île. Par NP - Publié le Mercredi 1 Juin 2022 à 19:36

L’Est de l’île se retrouve sous les nuages ce matin, tandis que la moitié Ouest profite d’un soleil bien présent depuis le lever du jour. Une situation qui ne tardera pas à se dégrader avec l’arrivée de cumulus cet après-midi.



Sur l’ensemble de l’île, le fait marquant de ces derniers jours reste les températures en baisse, fraîches mais de saison, indique Météo France.



L’hiver s’installe doucement. Les conditions commencent à changer, avec de l’humidité de l’air et un régime d’Alizée. Ce mercredi, il faut craindre des rafales entre 60 à 70 km/h sur le littoral Sud, notamment du côté de Saint-Joseph, et des pointes à 50/60 km/h sont attendues sur la côte Nord. Ce vent turbulent est également présent au volcan et dans les plaines. En revanche, le littoral Ouest reste abrité et les brises prédominent.

Des fronts froids, comme celui de la semaine dernière, peuvent éventuellement arriver au cours de l’hiver. Une petite limite passera d'ailleurs au Sud de l’île d’ici ce week-end, mais ne concernera pas directement La Réunion.



Pour l’heure, difficile de dire si les températures sont plus fraîches que l’an passé, mais le froid se fait sentir, notamment dans les hauteurs, comme au volcan où le thermomètre affichait 4 petits degrés ce matin.



Du côté des températures, il n’y a pas de changement à prévoir dans les jours à venir, mais il est tout de même temps de sortir les couvertures.