Météo à La Réunion : Jusqu'à quand le mauvais temps ?

Le dernier bulletin d'activité cyclonique publié par Météo France explique qu' une large zone de basses pressions est présente au Nord-Est des côtes de Madagascar. Le risque de formation d'une tempête reste inférieur à 30% jusqu'à vendredi, précise le Centre météorologique régional spécialisé.La zone sous surveillance voit se développer une dégradation pluvio-orageuse à l'Est. Celle-ci peut être significative et durable sur les Mascareignes pour cette semaine. Le CMRS précise que le mauvais temps devrait concerner La Réunion et l'île Maurice jusqu'au prochain week-end.Les conditions météorologiques devraient se dégrader dans l'Est et le Nord de La Réunion dès ce lundi à 18 heures. Un avis de vigilance fortes pluies et orages vient d'être émis par Météo France.