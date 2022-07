Météo Météo à La Réunion : Il fait beau mais frisquet

Voici les prévisions de Météo France pour la journée du mercredi 6 juillet : Par NP - Publié le Mercredi 6 Juillet 2022 à 07:54

Il ne fait que 2 degrés à la Plaine des Chicots ce matin et 3 degrés à la Plaine des Cafres, mais 10 degrés au Volcan !



Une nouvelle journée se dessine avec une matinée agréable et ensoleillée. Quelques nuages traînent sur la frange côtière Est en fin de nuit puis le soleil agrémente l'île d'éclaircies. Alors que les nuages de pentes se forment l'après-midi et débordent vers les zones côtières entre Saint-Denis et Saint-Paul, les cirques de Mafate et Cilaos conservent un bon niveau d'ensoleillement et les sommets de plus de 1.500 mètres d'altitude profitent d'un ciel d'azur.

Les températures maximales vont de 22 à 27°C au plus chaud de la journée sur le rivage et 21 au Volcan c'est à dire presqu'autant qu'à Saint-Philippe !



L'alizé soutenu souffle toujours en rafales autour de Saint-Benoit et sur les plages l'après-midi : 50 à 60 km/h.



La mer est agitée, la houle d'alizé s'est amortie et passe sous les 2 mètres.