A la Une .. Météo à La Réunion : Gelées à Bourg-Murat

La page Facebook "Cartes de La Réunion" a publié des clichés pris à Bourg-Murat où des gelées ont été observées au petit matin. Par NP - Publié le Mercredi 18 Mai 2022 à 13:51



Les températures minimales se rapprochent de plus en plus du 0°C au fur et à mesure des jours. Les services de Météo France prévoient 7°C dans Cilaos et 3 à 5°C sur les plus hauts sommets déventés avec quelques gelées blanches au sol probables comme au Maïdo, ce soir par exemple.

Téléchargez Weza sur iOS et Android